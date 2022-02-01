ВАКС до сих пор не может избрать меру пресечения нардепу Кузьминых – его адвокат заявила отвод судье и исчезла вместе со своим клиентом

Нардеп Кузьминых и адвокат Криворучко в суде По состоянию на утро 15 февраля ВАКС не избрал меру пресечения нардепу Сергею Кузьминых, которого подозревают в коррупционном преступлении.

Трансляция заседания велась на YouTube-канале Высшего антикоррупционного суда.

На заседании 14 февраля адвокат Лариса Криворучко подала отвод следственному судье ВАКС Олегу Ткаченко.

Ларисе Криворучко и Сергею Кузьминых по три раза звонили на мобильные телефоны, пытаясь вызвать на заседание по отводу. Также адвокату писали на электронную почту.

Криворучко же утром подала в канцелярию заявление, в котором указала, что ей не сообщили о заседании, а ее мобильный телефон поломался. Также она написала, что у ее клиента нет телефона, потому что его изъяли детективы НАБУ.

Прокурор в свою очередь отметил, что подозреваемому Кузьминых по его просьбе после обыска отдали его сим-карту, а изъяли только один телефон. При этом он отметил, что его ранее вызывали по действующему номеру мобильного телефона. Прокурор сказал, что такими действиями адвокат затягивает процесс.

Судья Виталий Дубас решил рассматривать отвод судье Олегу Ткаченко без присутствия подозреваемого Кузьминых и его адвоката.

Прокурор отметил, что адвокат никак не мотивировала причины для отвода Ткаченко.

В итоге судья Дубас отклонил отвод судье Олегу Ткаченко.

Как известно, 28 января детективы НАБУ задержали народного депутата от партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых при получении взятки в размере 558 тысяч гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. 31 января Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату. В НАБУ и САП заявили, что нардеп Кузьминых игнорирует вызовы на допрос, после чего НАБУ объявило его в розыск. 7 февраля нардеп явился в НАБУ.

7 февраля заседание не смогли провести, поскольку невозможно юридически установить личность нардепа Сергея Кузьминых. Прокуратура предоставила только удостоверение народного депутата, которое не попадает в перечень документов предусмотренных законом. Также после заседания Кузьминых толкнул одного из прокуроров и тот упал на пол.

8 февраля нардеп Кузьминых не пришел в ВАКС на избрание меры пресечения – он уехал за паспортом в Житомир и просил провести суд по видеотрансляции.