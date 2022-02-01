СБУ задержала украинца, который по заказу РФ готовил протесты в Киеве и собирал «подписи» за импичмент президента

Служба безопасности Украины задержала, а прокуратура объявила о подозрении гражданину Украины, работавшему на российских кураторов. Он, в частности, готовил протесты в Киеве по «сценарию» РФ.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый, по заказу российских СМИ, во время выступлений на телеканалах РФ, которые находятся под санкциями, а также в соцсетях распространял недостоверную информацию, чтобы манипулировать общественным мнением и дискредитировать власть в Украине.

Информация касалась якобы пребывания Украины под внешним управлением, а также он открыто обвинял украинских военных в обстрелах мирного населения.

Кроме того, мужчина начал организовывать по заранее подготовленному сценарию российских кураторов за материальное вознаграждение протестные акции в столице.

Для этого, в частности, нанимал для «массовки» людей, которые должны были создавать нужную информационную картинку для представителей информационных агентств РФ.

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого, где обнаружили:

- переписку с представителями иностранных информационных агентств,

- сценарии массовых акций,

- лозунги выступлений,

- отчеты о проделанной работе,

- банковские карты,

- перерасчеты денежных средств из иностранных банков.

Как сообщает СБУ инструкции злоумышленник получал по электронным каналам связи, а оплату – через запрещенные электронные кошельки. Так называемый «журналист» регулярно отчитывался перед своими кураторами через специально созданный телеграмм-канал.

Злоумышленник регулярно уезжал за границу для личных встреч с российскими кураторами. С ними он обсуждал детали «информкампаний» и обналичивал финансирование преступных акций.

«Последняя задача «медийщика» – начать сбор подписей за импичмент действующего президента. Злоумышленник согласился за денежное вознаграждение подделать более миллиона подписей, якобы от имени украинцев», - говорится в сообщении СБУ.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Продолжается досудебное расследование, устанавливаются сообщники и другие эпизоды преступной деятельности.

Напомним, что полиция ликвидировала группу, которая готовила беспорядки в Киеве – возле ОП планировали акцию с участием 5 тысяч человек.