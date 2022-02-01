В Харькове четверо мужчин напали на бизнесмена, вывезли его в лес, привязали к автомобилю и вымогали ₴1,5 миллиона «долга»

В Харькове четверо мужчин напали на местного жителя у подъезда, избили и увезли в лес на его собственном автомобиле, где требовали несуществующий долг в сумме 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области.

13 февраля в дежурную часть ОП №1 ХРУП №1 поступило заявление от гражданина, ставшего свидетелем незаконного лишения свободы человека.

Следователи внесли сведения об указанном событии в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») Уголовного кодекса Украины.

По указанному заявителем адресу срочно выехали руководство ГУНП в Харьковской области и следственно-оперативная группа. На месте происшествия полицейские обнаружили пятна бурого цвета на снегу и черную перчатку.

Во время отработки территории области в поселке Хорошево на расстоянии примерно 150 метров от автодороги в лесу полицейские обнаружили легковой автомобиль Audi, к ручке задней двери которого пластиковой стяжкой был пристегнут мужчина.

Потерпевшим оказался 38-летний харьковский предприниматель. Он рассказал, что вечером 13 февраля у его подъезда к нему подошли незнакомые мужчины, ударили в лицо, забрали ключи от машины и насильно посадили в машину. Во время поездки один из нападавших отобрал у потерпевшего травматический пистолет и, угрожая применением оружия, потребовал 1,5 миллиона гривен для погашения несуществующего долга.

Пытка продолжилась в лесу, куда бизнесмена завезли злоумышленники. Его избивали и требовали указать место, где он хранит деньги. После этого трое неизвестных забрали у потерпевшего ключи от квартиры, пристегнули его к дверце машины пластиковой стяжкой и удалились, оставив с мужчиной своего подельника.

Через некоторое время на место прибыли полицейские, уволили потерпевшего и задержали одного из нападавших. Впоследствии правоохранители разоблачили в похищении еще троих участников группы. Все они жители Харьковской области в возрасте от 26 до 62 лет. Действия мужчин также квалифицированы по части 2 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством») Уголовного кодекса Украины. Им объявлено о подозрении в совершении преступления по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Мужчины задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Согласно санкциям статей им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, как в Ивано-Франковской области СБУ задержала вооруженную банду, которая занималась вымогательством и захватила государственный объект.