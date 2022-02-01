В Ивано-Франковской области криминального авторитета расстреляли в стоматологическом кабинете

В Ивано-Франковской области 14 февраля мужчину расстреляли в стоматологическом кабинете.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области.

14 февраля в 18:45 в полицию поступило сообщение об убийстве.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили: около 18:30 в стоматологический кабинет, расположенный в городе Яремче, забежал неизвестный мужчина и произвел несколько выстрелов из пистолета в грудь пациента стоматологии. После этого злоумышленник скрылся, а пострадавший от полученных травм скончался в больнице. Очевидец убийства не пострадал.

Погибший – 42-летний житель Ивано-Франковска.

По этому факту следователи следственного управления полиции безотлагательно внесли сведения в ЕРДР по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работали оперативные работники, криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа областной полиции для выяснения обстоятельств преступления и поиска причастных лиц.

С места происшествия криминалисты изъяли ряд вещественных доказательств. На территории области продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Как пишут местные СМИ, «Галицкий корреспондент» и «КУРС», погибшим является Игорь Дутка – криминальный авторитет по прозвищу «Сухой».

По данным издания «КУРС», Игорь Дутка 26 августа 2017 года участвовал в перестрелке – тогда мужчина получил проникающее огнестрельное ранение грудной клетки с повреждением левого купола диафрагмы, селезенки, поджелудочной железы и желудка.

Напомним, как в одесском бильярдном клубе застрелили криминального авторитета, еще одного человека ранили.