Восьмикласснику из Первомайска дали пять лет тюрьмы за попытку изнасиловать соседского ребенка

В Первомайске суд приговорил восьмиклассника к пяти годам лишения свободы за попытку изнасиловать малолетнюю девочку.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора.

Как известно, инцидент произошел 10 августа 2020 года. По версии следствия, 15-летний подросток предложил семилетней девочке пойти на кладбище, на котором подросток совершил в отношении нее противоправные действия сексуального характера.

После задержания парню сообщили подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 15, частью 4 статьи 152 Уголовного Кодекса Украины («Незаконченное покушение на изнасилование лица, не достигшего 14-ти лет, независимо от его добровольного согласия»).

12 августа 2020 года суд поместил подозреваемого под стражу в следственном изоляторе. В январе апелляционный суд облегчил меру пресечения, назначив парню домашний арест. Позже обвиняемого не могли найти, а когда это удалось, то его снова взяли под стражу.

В суде несовершеннолетний обвиняемый не признавал свою вину. Он утверждал, что тогда играл с потерпевшей и другими детьми. По его словам, девочка попросила подсадить ее на дерево, что он и сделал, а вскоре она якобы упала и начала плакать. Через время он увидел, что к нему бегут мужчины и, испугавшись их, начал убегать.

По словам подростка, его оговорили, потому что отец пострадавшей ранее обвинял его в продаже ворованной посуды.

Согласно выводу психиатрической экспертизы, малолетняя пострадавшая не могла фантазировать по поводу произошедших событий и рассказала правду о случившемся.

В приговоре суд также указал, что обвиняемый имеет негативную характеристику из интерната, сам из неблагополучной многодетной семьи. Суд считает, что отсутствие необходимого воспитания и педагогического контроля повлияло на личность подсудимого, не получившего надлежащих условий для жизни и нормального развития в обществе.

В итоге коллегия судей в составе Дениса Панькова, Владимира Закревского и Татьяны Фортуны признала обвиняемого виновным в инкриминируемом преступлении, назначив ему пять лет тюрьмы.

Напомним, как 14 июня 2018 года во дворе жилого дома на улице Соборной в Николаеве трое парней возрастом 20, 21, и 23 года изнасиловали 12-летнюю девочку и украли её личные вещи.

Сначала все трое были под стражей, но через время двух фигурантов отпустили под домашний арест. 7 мая 2020 года полицейские установили местонахождение 23-летнего беглеца и задержали его. Чтобы избежать уголовной ответственности, он постоянно менял место жительства. При этом суд снова назначил ему домашний арест.

Одного из обвиняемых в этом преступлении признали виновным в изнасиловании 12-летней девочки и приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. Третий подозреваемый продолжает скрываться от следствия.