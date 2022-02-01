В Турции задержали криминального авторитета, подозреваемого в убийстве владельца казино

Владелец казино Халил Фалиали Полиция Турции арестовала главаря преступной группировки, который связан с убийством владельца казино на Кипре Халила Фалиали.

Об этом сообщает «Новое время».

Кортеж Фалиали расстреляли из проезжавшего мимо автомобиля, вместе с ним погиб водитель авто Мурат Демирташ.

Турецкие правоохранители сообщили об аресте пяти человек. Среди арестованных по этому делу оказался Мустафа Сойлемез – лидер турецкой преступной организации «Братья Сойлемез», которая с 1990-х занималась контрабандой наркотиков, похищением людей и убийствами. В 1996 году ключевых членов организации, включая Мустафу, посадили в тюрьму, но через шесть лет им удалось выйти по программе амнистии. После этого они бежали в Ирак и Азербайджан.

Жертва преступников – владелец пятизвездочного отеля-казино Les Ambassadeurs на Кипре Фалиали также был связан с криминалом, в частности, с нелегальным игорным бизнесом. Известно, что Фалиали занимался организацией онлайн-букмекеров и игорных сайтов на территории Турции, где азартные игры запрещены. В 2015 правительство США обвинило его в причастности к операции по отмыванию денег и незаконному обороту героина в Великобритании и США.

В СМИ предполагают, что смерть Фалиали может быть связана с недавним убийством его вероятного партнера по букмекерскому бизнесу и бывшего директора турецкого футбольного клуба Бешикташ Сафаки Махмутиазиджиоглу.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области криминального авторитета расстреляли в стоматологическом кабинете.