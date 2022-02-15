В Николаеве патрульные задержали двух «закладчиков»

В Николаеве сотрудники полиции задержали двух «закладчиков» наркотиков.

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Николаевской области.

Около 11:00 14 февраля на служебный планшет патрульным поступил вызов о двух подозрительных молодых, которые, вероятно, ищут или раскладывают наркотические средства возле одного из домов на улице Железнодорожной. Также заявитель предоставил полицейским подробное описание неизвестных.

Отрабатывая прилегающую территорию, патрульные обнаружили двух человек, похожих по описанию. При общении с полицейскими они заметно нервничали.

Во время поверхностной проверки у 20-летнего и 21-летнего николаевцев инспекторы обнаружили 27 упаковок с, вероятно, наркотическими веществами.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Далее выяснять все обстоятельства произошедшего будут следователи.

Напомним, что сын николаевской судьи, пойманный на поиске «закладки», еще не получил подозрение и продолжает работать в полиции.