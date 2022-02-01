«Мошенники не могут представлять Украину на Евровидении»: Глава НОТУ обратится в полицию из-за поддельных документов Паш о поездке в Крым

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий пообещал обратиться в правоохранительные органы относительно предоставления певицей Алиной Паш поддельных документов о ее поездке в Крым.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, в Госпогранслужбе заявили, что не выдавали победительнице нацотбора на «Евровидение» Паш справку о пересечении админграницы с Крымом.

Он поблагодарил Государственную погранслужбу за оперативное разбирательство в ситуации и отметил, что пресс-офицер ГПСУ заверил, что Общественный вещатель получит официальный ответ завтра до 11:00.

И добавил, что после получения официального ответа будет собран оргкомитет Евровидения, на которое будет приглашена Алина Паш и принято соответствующее решение.

«Отдельно, как председатель правления, я буду обращаться в правоохранительные органы по предоставлению поддельных документов. На мой взгляд, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении», - заявил он.

Как известно, 12 февраля состоялся финал нацотбора на Евровидение, во время финала которого было определено, что певица Alina Pash будет представлять Украину на международном песенном конкурсе песней «Тени забытых предков». Однако, в Сети появилась информация, что певица выступала в оккупированном Крыму, что повлекло за собой скандал.

На пресс-конференции 14 февраля председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий сказал, что до получения информации от ГПСУ не готов подписывать соглашение с Паш. Он также отметил, что в случае если организаторы «Евровидения 2022» увидят признаки политизации отбора, Украина может остаться вне конкурса в этом году.