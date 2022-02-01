Жительница Очакова продавала через интернет несуществующие товары, обманув покупателей на 200 тысяч гривен

40-летняя жительница Очакова обманула более 80 украинцев, продавая через интернет-аукцион вещи, которых не имела в наличии. Сумма нанесенного ущерба составляет более 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Известно, что злоумышленница отслеживала в сети интернет аукционы по продаже вещей, а выигравшим аукцион лицам она присылала свои реквизиты от имени продавцов.

Во время обысков по месту жительства фигурантки полицейские обнаружили и изъяли 4 мобильных телефона с учетными записями, 10 банковских карт и 9 SIM-карт разных мобильных операторов.

В настоящее время идет расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 190 УК Украины «Мошенничество». При процессуальном руководстве прокуратуры решается вопрос о сообщении мошенники о подозрении.

«Киберполиция предупреждает, что в последнее время такой вид мошенничества, связанный с продажей несуществующих товаров на различных платформах коммерческих объявлений и в соцсетях, очень распространен, и от него ежедневно страдают доверчивые граждане», - говорится в сообщении.

Чтобы не стать жертвой аферистов, напоминаем:

- при совершении покупки товара в сети интернет пользуйтесь только проверенными ресурсами, обращайте внимание на репутацию продавца, дату его регистрации и ищите отзывы. Также на сайте киберполиции в разделе «STOP FRAUD» (https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/) можно проверить подозрительные номера банковских карт, мобильные телефоны или онлайн-ресурсы. Возможно, мошенники уже находятся в базе киберполиции; - пользуйтесь почтовым сервисом «наложенный платеж», оплачивайте посылку только после ее получения и проверки функциональности; – обращайте внимание на сумму, которую просит продавец. Если она меньше, чем аналогичные товары на других торговых интернет-площадках – относитесь к таким предложениям с повышенной осторожностью; - во время общения с продавцом в чате – просите отправить дополнительные фотографии товара, по возможности, предоставьте текст, который продавец должен написать на листе бумаги и сфотографировать на фоне самого товара, что является проверкой его фактического наличия; – не направляйте деньги в качестве предоплаты за товар.

Напомним, как жителя Баштанки полиция подозревает в 45 эпизодах мошенничества в интернете.