На Закарпатье из СИЗО сбежали двое злоумышленников, напав на конвоира и дежурного – введена спецоперация

В среду, 16 февраля, на Закарпатье двое мужчин совершили побег из изолятора временного содержания. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции .

Как отмечается, инцидент произошел в 03:00, оба мужчины жители города Виноградово (Закарпатская область) - 29-летние Владислав Танчинец и Анатолий Спиров. Во время побега из-под стражи они напали на конвоира и дежурного, после чего скрылись в неизвестном направлении.

На поиски беглецов ориентированы все наряды полиции региона, а также соответствующие мероприятия проводят оперативные подразделения.

Полиция просит граждан, кому известно место нахождения указанных фигурантов, немедленно сообщить об этом на линию «102».

Напомним, как сбежавшего из психбольницы николаевца, который убил свою родственницу, нашли в кустах возле медучреждения.