В Николаевской области повредили памятник жертвам Второй мировой войны – полиция ищет вандалов

В Баштанском районе полицейские устанавливают лица, совершившие надругательство над памятником времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

15 февраля в отделение полиции № 1 Баштанского райотдела обратилась староста Новофедоровского старостинского округа с сообщением о том, что из гранитного памятника времен Второй мировой войны неизвестные похитили металлический забор.

На месте происшествия следственно-оперативная группа узнала от заявительницы, что этот памятник посвящен жителям села Новое Казанковской территориальной громады, расстрелянным во время Второй мировой войны.

Следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины («Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего»), санкция которой предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

«Правоохранители принимают меры по установлению причастных к преступлению лиц и привлечению их к ответственности. Полицейские обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить личности правонарушителей или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции № 1 Баштанского районного отдела полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Новый Буг, ул. Ярослава Мудрого, 6, или по телефонам – (05151) 9-16-61, 102», – говорится в сообщении.

Напомним, как вандала, повредившего в Первомайске памятник Героям Небесной Сотни и воинам АТО, нашли в Киеве – он говорит, что действовал на «заказ».