На Николаевщине начальника сектора полиции уличили на взятке от порубки деревьев

Начальника сектора полицейской деятельности №1 Вознесенского районного управления Главного управления Нацполиции в Николаевской области (Веселиново) уличили на получении взятки.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, чиновник за неправомерную выгоду в сумме 16 тысяч гривен обещал предпринимателю не вмешиваться в его хозяйственную деятельность, связанную с порубкой деревьев.

После получения части денежных средств на сумму 8 тысяч гривен его противоправная деятельность была прекращена. Начальнику сектора полиции сообщили о подозрении.

Во время обысков по месту службы полицейского изъяли банковскую карту и мобильный телефон с доказательствами неправомерных действий чиновника.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

В ТУ ГБР добавили, что за взятку полицейский обещал не привлекать к уголовной ответственности мужчину, которого уличили на незаконной порубке деревьев. Он также предложил мужчине за ежемесячную плату позволять продолжать незаконные рубки.

Этот сектор полиции возглавляет майор полиции Сергей Гаспарян. Он был назначен руководителем подразделения в августе 2020 года. Ранее он возглавлял уголовный блок в этом же отделении.

Согласно декларации Гаспаряна за 2020 год, за службу полиции в 2020 году он получил 284 тысяч 524 гривен (в среднем 23,7 тысячи гривен ежемесячно).

В его декларации нет ни жилья, ни автомобиля, но указаны два земельных участка в селе Лубянка общей площадью 8,53 гектара.

Напомним, как экс-замначальника райотдела полиции на Николаевщине оправдали по делу о сборе дани за вырубку деревьев.