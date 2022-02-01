В Николаеве патрульные задержали пьяного мужчину, который ударил ножом своего знакомого

Вечером 15 февраля в Николаеве сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, который вовремя распития алкогольных напитков нанес другому гражданину телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

«Патрульным поступило сообщение, что в одном из домов на проспекте Мира мужчине были причинены телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Немедленно прибыв на место происшествия и опросив заявительницу, инспекторы установили, что между двумя знакомыми мужчинами возник конфликт в момент злоупотребления спиртными напитками, в результате которого один из мужчин нанес оппоненту ножевое ранение.

Пострадавшего госпитализировали в больницу для оказания квалифицированной помощи, а предполагаемого обидчика патрульные задержали.

«На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия», - добавили в сообщении.

Напомним, суд отправил под ночной домашний арест жительницу Николаевщины, которая смертельно ударила ножом знакомого возле сельского клуба.