Подозреваемый в получении полумиллионной взятки нардеп Кузьминых снова не пришел в суд для избрания меры пресечения

ВАКС в среду, 16 февраля, снова не смог избрать меру пресечения нардепу Сергею Кузьминых, подозреваемому в получении крупной взятки – он не явился на заседание.

Трансляция заседания велась на YouTube-канале Высшего антикоррупционного суда.

Адвокат Кузьминых Лариса Криворучко 16 февраля направила по электронной почте «ходатайство о сообщении о дате заседании и тому подобное», указав, что ей и ее клиенту не сообщили о времени заседания. Она уверяет, что ее телефон не работает, а Кузьминых вернули сим-карту, но он не может позволить себе новый мобильный телефон.

В то же время судья Олег Ткаченко отметил, что Криворучко пытались дозвониться на мобильный телефон, но никто не отвечал. Также он сообщил, что на электронную почту 15 февраля направляли уведомление с датой заседания.

– Она не могла не видеть, что на этом ящике сообщение. Другой вопрос: открывала ли она и читала его, – сказал судья.

В итоге судья огласил перерыв до 15:00 17 февраля, чтобы еще как-то связаться с Кузьминых, в частности через аппарат Верховной Рады.

Если 17 февраля подозреваемый не появиться, то суд будет рассматривать просьбу прокурора о применении привода к нардепу.

Как известно, 28 января детективы НАБУ задержали народного депутата от партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых при получении взятки в размере 558 тысяч гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. 31 января Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату. В НАБУ и САП заявили, что нардеп Кузьминых игнорирует вызовы на допрос, после чего НАБУ объявило его в розыск. 7 февраля нардеп явился в НАБУ.

7 февраля заседание не смогли провести, поскольку невозможно юридически установить личность нардепа Сергея Кузьминых. Прокуратура предоставила только удостоверение народного депутата, которое не попадает в перечень документов предусмотренных законом. Также после заседания Кузьминых толкнул одного из прокуроров и тот упал на пол.

8 февраля нардеп Кузьминых не пришел в ВАКС на избрание меры пресечения – он уехал за паспортом в Житомир и просил провести суд по видеотрансляции.

На заседании 14 февраля адвокат Лариса Криворучко подала отвод следственному судье ВАКС Олегу Ткаченко, но не пришла на это заседание вместе со своим клиентом. Этот отвод отклонили.