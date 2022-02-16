Пропавшая одежда погибшего в ДТП с кортежем Ярославского «нашлась» в служебном помещении морга – полиция выясняет, кто подбросил пакет

Вещи погибшего в ДТП с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского «нашлись» в служебном помещении морга.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.

Как известно, 15 февраля Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что дело о ДТП с участием кортежа все еще пытаются сфальсифицировать - в морге исчезла одежда погибшего в аварии. Следователи следственного управления областной полиции по этому факту начали уголовное производство по части 1 статьи 367 («Служебная халатность») Уголовного кодекса Украины.

Чтобы установить местонахождение утраченных вещественных доказательств, полицейские составили перечень сотрудников заведения, провели неотложные следственные действия, в том числе обыски и досмотры в помещении морга, по адресам проживания работников учреждения, а также в их транспортных средствах. Кроме того, в Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы направлено требование о проведении служебного расследования для установления лиц, по вине которых произошла потеря вещей потерпевшего.

15 февраля в орган досудебного расследования от руководства Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы поступило сообщение об обнаружении указанных вещей. Пакет с одеждой погибшего в ДТП мужчины «нашелся» в служебном помещении.

Полицейские немедленно прибыли на место происшествия, а затем начали отработку записей с камер видеонаблюдения для установления лиц, подбросивших доказательства.

В помещении чугуевского морга идет осмотр места происшествия, проводятся отоборы образцов ДНК из выявленных пакета и вещей, папиллярных узоров, а также отпечатков пальцев рук работников Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы для установления лиц, причастных к потере вещественных доказательств.

Напомним, что полиция Харьковщины вызвала Александра Ярославского на допрос, как возможного участника этого смертельного ДТП. Ярославский покинул страну, но утверждает, что его не было в автомобиле компании DCH. В компании олигарха заявили, что за рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, работающий в вспомогательной службе DCH.

Министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковщины Станислава Перлина из-за подмены водителя в кортеже Ярославского. Дело забрали на расследование в Киев.

Отметим, что ГБР открыло уголовное дело из-за фальсификации в расследовании ДТП с участием кортежа Ярославского.

В свою очередь Венедиктова призвала бизнесмена Ярославского вернуться в Украину, чтобы расследование по смертельному ДТП с его кортежем было прозрачным.