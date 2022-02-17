Взяла без спроса сигареты: В Хмельницкой области пьяный 14-летний школьник забил до смерти гостью отца

В Хмельницкой области сотрудники полиции по подозрению в совершении убийства женщины задержали девятиклассника.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области.

Возле мусорника в городе Дунаевцы 15 февраля нашли тело 55-летней местной жительницы.

Как выяснилось в ходе расследования, 14-летний парень вместе с отцом и погибшей вечером накануне убийства распивали алкогольные напитки. После того, как отец ушел спать, между юношей и гостей возник конфликт, в результате которого он избил женщину сковородкой и скалкой и ушел из дома.

Утром следующего дня отец, проснувшись, нашел женщину мертвой в коридоре квартиры и вынес ее тело на помойку возле дома. Сына дома не было.

Полицейские разыскали подростка и опросили в присутствии педагога. Он признался в содеянном и объяснил, что избил женщину, потому что она без разрешения взяла его сигареты.

По данному факту следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

Несовершеннолетнего задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Согласно законодательству Украины уголовная ответственность за совершение особо тяжких преступлений наступает с 14-летнего возраста.

Кроме того, полицейские рассматривают вопрос привлечения к ответственности родителей за неисполнение обязанностей по уходу и воспитанию ребенка.