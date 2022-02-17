На Львовщине полиция четыре раза ловила депутата на пьяном вождении

В Львовской области 36-летний депутат Старосамборского городского совета Святослав Горбовой получил штраф в размере 17 тысяч гривен за нетрезвое вождение.

Об этом сообщает «Zaxid.net».

Кроме того, суд лишил депутата водительского удостоверения на год. Этого водителя уже в четвертый раз поймали за рулем автомобиля в состоянии опьянения. На этот раз уровень алкоголя в крови депутата превысил норму в 12,5 раз (2,5 промилле, сильное опьянение). Мужчина заявил, что полицейские обманом заставили его подуть в драгер и подделали видеозаписи, чтобы его подставить. Судья не поверил в историю Горбового и заявил, что мужчина пытается уйти от ответственности.

Еще в 2016 году Старосамборский райсуд впервые оштрафовал Святослава Горбового на 3400 гривен за нетрезвое вождение. В январе 2020 года Горбовой получил второй штраф: Николаевский райсуд наказал его на 10,2 тысячи гривен за аналогичное нарушение. В 2021 году Святослава Горбового еще дважды задерживали за рулем нетрезвым.

Горбовой был избран депутатом Старосамборского городского совета от партии «Народный рух Украины» на местных выборах в 2020 году. Ранее он руководил церковным кредитным союзом «Анисия», а в 2020 году возглавил КП «Городское производственное управление жилищного хозяйства Старый Самбор».

Напомним, что пьяного николаевца, разбившего авто возле Пушкинского кольца, ранее дважды штрафовали за нетрезвое вождение.