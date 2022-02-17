Четверых украинских моряков полгода удерживают в Турции – на их судне нашли кокаин, но обвинения не предъявили

В Турции четверо граждан Украины удерживаются местными властями без предъявления обвинений уже больше семи месяцев. На судне украинцев нашли кокаин, но моряки отрицают свою причастность к наркотикам.
Об этом сообщает Профсоюз работников морского транспорта Украины.
В июле 2021 года в городе Искендерун на судне MSC Сapuciner представители турецких властей вскрыли пломбу одного из контейнеров, где обнаружили тайник с кокаином – 176 килограммов. Полиция сразу же арестовала капитана и трех его помощников, утверждая, что моряки якобы знали о контрабанде на борту.
В конце августа моряков отпустили под залог в ближайшую гостиницу. Там они должны находиться до предъявления официальных обвинений и судебных слушаний. Профсоюзы моряков полагают, что турецкие власти «намерены переложить на экипаж вину реальных преступников».
«Но из-за того, что суда не предвидится, задержанные моряки по-прежнему не могут покинуть Турцию и вернуться к своим родным в Украину. В Международной федерации транспортников считают маловероятным, что моряки на борту знали о грузе с наркотиками. Это связано с тем, что стандартная процедура заключается в том, что контейнеры должны быть опломбированы перед погрузкой на судно в порту отправления, чтобы предотвратить фальсификацию, а вскрываются только в порту назначения. Соответственно, экипаж, как правило, ничего не знает о содержимом контейнеров, не говоря уже о доступе к нему», - отмечено в сообщении.