Четверых украинских моряков полгода удерживают в Турции – на их судне нашли кокаин, но обвинения не предъявили

В Турции четверо граждан Украины удерживаются местными властями без предъявления обвинений уже больше семи месяцев. На судне украинцев нашли кокаин, но моряки отрицают свою причастность к наркотикам.

Об этом сообщает Профсоюз работников морского транспорта Украины.

В июле 2021 года в городе Искендерун на судне MSC Сapuciner представители турецких властей вскрыли пломбу одного из контейнеров, где обнаружили тайник с кокаином – 176 килограммов. Полиция сразу же арестовала капитана и трех его помощников, утверждая, что моряки якобы знали о контрабанде на борту.

В конце августа моряков отпустили под залог в ближайшую гостиницу. Там они должны находиться до предъявления официальных обвинений и судебных слушаний. Профсоюзы моряков полагают, что турецкие власти «намерены переложить на экипаж вину реальных преступников».