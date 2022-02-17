ВАКС дал 5,5 лет тюрьмы экс-главе харьковского лесхоза, который за $100 тысяч хотел подкупить детектива НАБУ

В четверг, 17 февраля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновным бывшего руководителя государственного предприятия «Гутянское лесное хозяйство», обвиняемого в попытке подкупа детектива НАБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда Украины.

Обвиняемый предлагал детективу НАБУ 100 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении должностных лиц ГП «Гутянское лесное хозяйство».

ВАКС признал его виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 369 УК Украины. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 6 месяцев с конфискацией части имущества.

На приговор суда может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня его оглашения.

До вступления приговора в суд законной силы обвиняемому оставлена мера пресечения в виде залога.

Напомним, что речь идет об экс-главе Гутянского лесхоза Викторе Сысе. После дачи взятки суд арестовал его на два месяца с залогом в 5 миллионов гривен. Директор лесхоза внес залог и вышел на свободу.

Ранее Виктор Сыса попал под раздачу во время визита Президента Владимира Зеленского в Харьков в июле 2019 года. Тогда, в ходе экстренного совещания Президенту доложили, что за незаконной вырубкой дубов в области стоит глава Гутянского лесхоза Виктор Сыса. Его не оказалось на месте, поэтому Зеленский сразу же позвонил и приказал явиться в Офис Президента. После этого, в августе к чиновнику нагрянули детективы НАБУ с обыском. Во время визита Зеленский оценил масштабы вырубки лесов с вертолета.