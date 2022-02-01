В Николаеве патрульные задержали мужчину, у которого с собой были наркотики

В Николаеве сотрудники патрульной полиции обнаружили у местного жителя вещество, похожее на наркотическое.

Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Николаевской области.

Во время патрулирования Центрального района города охранники правопорядка обратили внимание на мужчину, который странно себя вел. Патрульные решили пообщаться с мужчиной и проверить его по имеющимся базам данных.

Гражданин, заметив правоохранителей, начал заметно нервничать, а спустя некоторое время сообщил, что имеет с собой наркотическое вещество. Инспекторы задержали мужчину и провели осмотр вещей в присутствии адвоката и двух свидетелей, во время которого обнаружили пакетик с порошкообразным веществом белого цвета, предположительно наркотическим.

Дальше делом будут заниматься следователи.

Напомним, как в Николаеве патрульные задержали двух «закладчиков».