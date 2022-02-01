В США нашли пропавшую в 2019 году девочку – родители 2,5 года удерживали её в изоляции

Американская полиция нашла живой и здоровой 6-летнюю девочку, пропавшую еще в июле 2019 года. Она находилась в потайной комнате дома.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на BBC.

Пейсли Шултис было 4 года, когда она пропала без вести. Полиция подозревала, что биологические родители девочки, лишенные родительских прав, причастны к исчезновению. Недавно полиция получила информацию о том, что Пэйсли держат в потайной комнате дома в городке Согертис. Правоохранители получили ордер на обыск жилья. Раньше они его уже обыскивали, но ничего не обнаружили.

Во время проверки в доме находился 57-летний Кирк Шултис-старший – дедушка Пэйсли. Однако он сказал, что ему неизвестно место пребывания девочки.

Как пишет CBS New York, в доме была отдельная спальня для девочки. На стене была надпись «Пэйсли», а также в комнате была одежда. Но родственники сказали полиции, что оставили комнату на случай, если Пэйсли найдут. Через час обыска один из детективов заметил, что лестница, ведущая в подвал, выглядела странно. Полиция сняла несколько дощечек и заметила Пейсли и ее мать, 33-летнюю Кимберли Купер, в «небольшом холодном и влажном» помещении. Девочку осмотрели медики – она была здорова, однако неизвестно, как на нее повлияла изоляция. Соседи рассказали, что никогда не видели Пейсли на улице. Сейчас девочку вернули к ее старшей сестре и законным опекунам.

Two years after she went missing, 6-year-old Paislee Shultis has been found alive and in good health in a makeshift room underneath a staircase in a house in New York state https://t.co/MN8kLkWnxd pic.twitter.com/DmjFj5389F — Reuters (@Reuters) February 17, 2022

Полиция задержала отца, 32-летнего Кирка Шултиса-младшего, дедушку и мать, обвинив их в похищении девочки. Первые двое были отпущены до начала судебного процесса, а мать остается под арестом.

Напомним, ранее во Львове 9-месячную девочку похитил бывший сожитель её матери.