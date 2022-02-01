В Риме полиция задержала 65 преступников из влиятельного мафиозного клана

В Италии карабинеры провели рейд в Риме против подозреваемых в причастности к мафиозному клану «Ндрангета».

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание ANSA.

Сообщают о 65 задержанных. «Ндрангету» называют мощнейшей мафиозной группировкой не только в Италии, но и в мире. Клан постепенно нарастил влияние после того, как крупный судебный процесс в 1980-х годах нанес удар по сицилийскому клану Cosa Nostra.

Прокуроры считают, что клан контролирует большую часть контрабанды кокаина в Европу, а частью организации могут быть около 150 семей и около 6 тысяч подельников только в регионе Калабрия.

В ноябре суд вынес первые приговоры в самом большом за последние 30 лет судебном процессе против мафии, 70 из них – обвинительные. Шесть из осужденных получили максимальные сроки, о которых просили прокуроры – 20 лет лишения свободы. Всего перед судом предстали 355 членов клана «Ндрангета».