НАБУ разрешили принудительно доставить в суд нардепа Кузьминых

ВАКС 17 февраля суд поручил детективам НАБУ принудительно доставить нардепа Сергея Кузьминых в суд для избрания меры пресечения.

Трансляция заседания велась YouTube-канале Высшего антикоррупционного суда.

Подозреваемый Кузьминых снова не явился в заседание. При этом пришла его адвокат Лариса Криворучко, которая уверяла, что узнала о заседании в коридоре суда от секретаря буквально перед началом заседания. Она снова говорила, что ее и нардепа не уведомили должным образом о заседании.

Также адвокат заявила, что Криворучко находится на больничном, поэтому не может прийти в суд. Кроме того, она сказала, что Кузьминых не обязан сообщать, в какой именно больнице он находиться.

Прокурор в свою очередь отметил, что адвокат и ее клиент уже несколько раз игнорируют элементарную обязанность являться на вызов суда и следователя. Также он отметил, что нет никаких документов, свидетельствующих о том, что тяжесть болезни или беременности Кузьминых не позволяет ему посещать заседания суда. В связи с этим он просил суд применить привод к подозреваемому Кузьминых.

В итоге судья Олег Ткаченко удовлетворил просьбу прокурора и поручил сотрудникам НАБУ доставить Кузбминых в суд для избрания меры пресечения на 10:00 24 феврала.

Как известно, 28 января детективы НАБУ задержали народного депутата от партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых при получении взятки в размере 558 тысяч гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. 31 января Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату. В НАБУ и САП заявили, что нардеп Кузьминых игнорирует вызовы на допрос, после чего НАБУ объявило его в розыск. 7 февраля нардеп явился в НАБУ.

7 февраля заседание не смогли провести, поскольку невозможно юридически установить личность нардепа Сергея Кузьминых. Прокуратура предоставила только удостоверение народного депутата, которое не попадает в перечень документов предусмотренных законом. Также после заседания Кузьминых толкнул одного из прокуроров и тот упал на пол.

8 февраля нардеп Кузьминых не пришел в ВАКС на избрание меры пресечения – он уехал за паспортом в Житомир и просил провести суд по видеотрансляции.

На заседании 14 февраля адвокат Лариса Криворучко подала отвод следственному судье ВАКС Олегу Ткаченко, но не пришла на это заседание вместе со своим клиентом. Этот отвод отклонили.

16 февраля Кузьминых и его адвокат также не пришли в суд.