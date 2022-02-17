Одесский патрульный задержал неадекватного мужчину, который ворвался в кафе с топором

В Одессе патрульный Дмитрий Петюк задержал мужчину, который стал крушить топором столики в кафе.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

У полицейского был выходной день и вечером он отдыхал с друзьями в одном из развлекательных заведений. В кафе забежал агрессивный мужчина, он был в состоянии опьянения и размахивал топором. Он угрожал гражданам и начал топором крушить столы.

«Дмитрий отреагировал, не мешкая ни мгновения. С помощью небезразличных граждан инспектор разоружил и задержал злоумышленника», - сообщили в полиции.

В дальнейшем задержанного передали следственно-оперативной группе.

Напомним, ранее в Николаеве полицейским пришлось утихомиривать агрессивного покупателя.