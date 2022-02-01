Из Украины выводят гражданина Молдовы, который отсидел семь лет в Вознесенской колонии

Миграционная полиция задержала 17 февраля 24-летнего гражданина Молдовы, который освободился из Вознесенской исправительной колонии, где семь лет отбывал наказание за разбой.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Предполагается, что иностранец после освобождения может продолжить преступную деятельность. Полицейские и миграционная служба доставили его в пункт временного пребывания иностранцев. Впоследствии его выдворят из Украины и запретят въезд.

Напомним, что ранее из Украины собирались выдворить другого гражданина Молдовы, который отбыл срок за кражу.