В Николаеве суд по убийству девушки на Аляудах проигнорировали четыре адвоката главного фигуранта – с делом разбираются три года

Обвиняемые Пигарев и Вацман (слева направо, фото - архив) В судебное заседание по делу о разбойном нападении и убийстве 35-летней жительницы Николаева без уважительных причин не явились все четыре защитника одного из обвиняемых.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.

Как известно, ночью 1 августа 2018 года в Ингульском районе Николаева до смерти побили женщину. Позже оперативники управления уголовного розыска задержали в Одессе трех человек, причастных к убийству женщины на Аляудском спуске. Полицейские установили, что троица одесситов – два парня 22-х и 19-и лет, а также девушка 19-и лет, подыскивали потенциальных жертв на сайтах знакомств для того, чтобы потом во время встречи их ограбить. Одесситы сначала били женщину ручными арматурными ножницами, потом забрали золотые украшения, часы, телефон, другие личные вещи и скрылись.

29-летнему гражданину В. (Артур Вацман, - ПН) вменяют совершение уголовных правонарушений предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство»), части 4 статьи187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины и 22-летних мужчины и девушки (Иван Пигарев и Елизавета Семерикова, - ПН)- по части 4 статьи187 УК Украины.

«В судебное заседание, 17.02.2022 года, не прибыли все четыре защитника обвиняемого В. 14.02.2022 года и 17.02.2022 года, двое из указанных защитников направили на электронный адрес суду письмо об отложении рассмотрения, в связи с занятостью в других судебных заседаниях, в то же время любые документы, подтверждающие эти факты, к заявлениям добавлены не были. Также сегодня от одного из защитников поступило заявление о невозможности прибыть в судебное заседание, в связи с командировкой, документов, которые это подтверждают также добавлено не было. Четвертый защитник обвиняемого В. вообще не сообщил о причинах неявки. При таких обстоятельствах неявка указанных защитников судом расценена как неуважительная. Некоторые защитники обвиняемого В., кроме этого, сообщали, в своих письмах, что им не было известно о дате и времени судебного заседания, судом разъяснено, что помощником председательствующего судьи об этом сообщалось еще в декабре прошлого года», – говорится в сообщении.

Учитывая невозможность продолжения судебного разбирательства в отсутствие защитников обвиняемого В., суд принял привлечь защитника из Центра безвозмездной правовой помощи.

При участии защитника из Центра безвозмездной правовой помощи и других сторон, судом продлены сроки содержания под стражей в отношении 29-летнего гражданина В., в отношении других обвиняемых продлены меры в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронное средство контроля сроком на 60 суток.

Напомним, что ранее в суде уже показали видеозапись с обыска дома обвиняемой Елизаветы Семериковой, а также видео следственного эксперимента с Артуром Вацманом. Кроме того, на одном из заседаний были показаны в заседании видео с камер наблюдения АЗС и магазина одежды.

Также в ходе одного из заседаний показали видео допроса обвиняемой Семериковой, на котором она рассказывала, что ее парень якобы пытался остановить нападавшего.

В ноябре 2021 года у фигуранта дела об убийстве на Аляудах срабатывал электронный браслет – он говорит, что у средства контроля произошел сбой.