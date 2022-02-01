ВАКС оправдал экс-чиновников «Укрзалізниці», которым вменяли безосновательную раздачу льгот на грузоперевозки на $7,3 миллиона

ВАКС в пятницу, 18 февраля, вынес оправдательный приговор и признал невиновными троих бывших чиновников «Укрзалізниці», которых обвиняли в злоупотрблении влиянием при выдачи льгот на грузоперевозки на 7,3 миллиона долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

Бывшим заместителю генерального директора АО «Укрзалізниця», начальнику Главного коммерческого управления «Укрзалізниці» и заместителю директора по коммерческим вопросам Государственного предприятия «Украинский транспортно-логистический центр», которые в феврале 2014 года входили в состав Тарифной комиссии АО «Укрзалізниця», вменяли совершение преступления по части 2 статьи 28, части 2 статьи 364 Уголовного кодекса.

«Коллегия судей ВАКС оправдала указанных лиц на основании п. 3 ч. 1 в. 373 УПК Украины по недоказанности наличия в их действиях состава уголовного правонарушения. По результатам исследования доказательств, предоставленных сторонами уголовного производства, в их совокупности суд пришел к выводу об отсутствии в деяниях обвиняемых такого обязательного признака объективной стороны как злоупотребление служебным положением вопреки интересам службы, учитывая, что обвиняемые действовали в пределах предоставленных им дискреционных полномочий, определенных действующим в то время законодательством. Отсутствие признака злоупотребления служебным положением вопреки интересам службы исключает наличие состава уголовного правонарушения в действиях обвиняемых», – говорится в сообщении.

По версии стороны обвинения, признанной судом недоказанной, в начале 2014 года обвиняемые, используя свое служебное положение и являясь членами Тарифной комиссии АО «Укрзалізниця» – коллегиального органа «Укрзалізниці», уполномоченного на установление льготных тарифных ставок на осуществление грузовых железнодорожных перевозок – применили без наличия на то оснований в пользу ряда экспедиторских организаций льготные тарифные ставки на транзитные грузовые перевозки.

В НАБУ сообщали, что в результате таких действий Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины недополучила 7,3 миллиона долларов США дохода (на дату совершения преступления 69 миллионов гривен), что подтверждено двумя выводами судебно-экономической экспертизы.

Отметим, что речь идет о Петро Науменко, Юрии Меркулове и Лилии Петренко.

Приговор может быть обжалован в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня оглашения.

Напомним, что «Укрзалізниця» в 2021 году получила почти полмиллиарда гривен прибыли, в частности, этому способствовало поднятие тарифа на грузовые перевозки.