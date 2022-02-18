«Трусы или крестик»: Адвокат раскритиковал прокурора, который не привел ни одного из 65 свидетелей в суд по делу о «разгоне» Евромайдана в Николаеве

Олег Шевчук (фото - архив) В Центральном районном суде Николаева в пятницу, 18 февраля, снова перенесли заседание по обвинению бывшего начальника УВД города Олега Шевчука, которому вменяют превышение служебных полномочий в отношении участников Евромайдана в 2013 году. В этот раз прокурор не обеспечил явку свидетелей.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Владимир Тимошин.

«Очередное заседание по делу Олега Александровича Шевчука (напомню: два оправдательных уже было. Слушаем третий раз. Прокуроры не были согласны с оправдательным). Сегодня опять не состоялось. Причина: из 65 так называемых свидетелей, прокурор не обеспечил явку ни одного. (В соответствии с УПК, это его обязанность). Не прибыли в заседание и «потерпевшие». Уважаемые прокуроры, именно Вы инициируйте этот шабаш. Так обеспечивайте явку, как говорят: «или трусы наденьте, или крестик снимите». Придётся опять беспокоить Госпожу Венедиктову И.В.», – написал адвокат.

Напомним, что в ночь с 22 на 23 ноября 2013 года сотрудники милиции направились цепью на нескольких десятков участников протеста и со второй попытки снесли палатки, установленные на площади ныне Соборной в рамках Евромайдана. При этом между правоохранителями и митингующими завязалась драка, в которой, якобы, пострадало три человека. Дело Шевчука рассматривалось в суде с 2015 года.

В апреле 2017 года Центральный районный суд оправдал Олега Шевчука в деле о попытке разгона николаевского Майдана. Позже апелляционный суд по жалобе прокуратуры вернул производство на новое рассмотрение. Олег Шевчук и его адвокат Владимир Тимошин назвали дело сфабрикованным, в частности защитник заявил, что инициаторами этого дела являются бывший глава Николаевской областной государственной администрации Вадим Мериков и его заместитель Оксана Янишевская.

После того, как суд дважды признавал Шевчука невиновным и вынес в 2019 году второй оправдательный приговор, прокуратура подала апелляционную жалобу. Николаевский апелляционный суд оставил без изменений оправдательный приговор.

Осенью 2020 года Олег Шевчук отсудил у государства миллион гривен за то, что его около пяти лет продержали под следствием и судом.

10 ноября Кассационный уголовный суд по жалобе прокуратуры отменил второй оправдательный приговор Шевчуку и это дело в третий раз будут рассматривать в Центральном райсуде Николаева.

В конце декабря 2020 года руководитель областной прокуратуры Денис Фальченко сообщил, что выплату Шевчуку миллиона ущерба в результате длительного суда приостановили.

В феврале прошлого года суд не смог назначить к новому рассмотрению это дело, поскольку никто из прокуратуры не пришел на заседание.

17 июня 2021 года в Николаеве в третий раз все же начали рассматривать дело о «разгоне» местного Евромайдана – адвокат заявил, что прокурор фальсифицировал дело.