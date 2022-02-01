В Николаеве задержали женщину, которая делала «закладки», маскируя их под камни

В Николаеве задержали местную жительницу, которая занимаалась распространением наркотиков и психотропов через «закладки».

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры и в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

17 февраля сотрудники отделения полиции №2 Николаевского районного управления совместно с оперативниками Управления по борьбе с наркопреступностью ДБН НПУ в ходе отработки оперативной информации задержали местную жительницу, которая наладила сбыт наркотиков на территории города.

По данным следствия, 33-летняя женщина получала товар через интернет-магазин в мессенджер-канале. Психотропы и наркотики получала по почте, затем, по указанию оператора в мессенджере, распространяла их в определенных локациях, маскируя свертки под камни.

Во время личного досмотра у задержанной правоохранители изъяли 15 свертков с нарковеществами, а в ходе санкционированного обыска ее домовладения – более 80 закладок PVP и каннабиса, которые женщина хранила для дальнейшего распространения. Всего было изъято «товара» на общую сумму более 100 тысяч гривен. Также известно, что она могла в день сделать более полусотни наркозакладок.

По указанному факту следователи открыли уголовное производство по признакам части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Наркотические средства и психотропы правоохранители направили на экспертизу. После проведения соответствующих исследований будет решаться вопрос по поводу сообщения задержанной о подозрении в сбыте наркотических средств и психотропных веществ, за что ей грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет окружная прокуратура г. Николаева.

Напомним, что ранее в Николаеве патрульные разоблачили мужчину, который распространял наркотики на территории Центрального района.