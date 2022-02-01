В Николаеве директора фирмы-подрядчика заподозрили в присвоении почти ₴250 тысяч на ремонте тротуара на Намыве

В Николаеве руководителя предприятия заподозрили в присвоении почти 250 тысяч гривен во время ремонта тротуара в микрорайоне Намыв.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, в 2020 году ООО получило заказы от Николаевского городского совета на проведение текущего ремонта тротуара по улице Курортная от улицы Озерная до улицы Киевской. Во время ремонта руководитель субъекта хозяйствования завысил стоимость работ и материалов и внес заведомо ложные сведения в акт приемки выполненных строительных работ, что привело к ущербу государству более чем на 250 тысяч гривен.

Руководителю общества с ограниченной ответственностью сообщили о подозрении в присвоении чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением (часть 2 статьи 191, часть 3 статьи 191, часть 1 статьи 364 УК Украины).

Расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Согласно данным ProZorro, речь идет об ООО «ЭКОТОПТРАНС», которое одержало победу на торгах по тендеру на проведение текущего ремонта. Директором, владельцем и бенефициаром фирмы является один человек – Ирина Черноус. Основным видом деятельности ООО указана оптовая торговля деревом, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

Фирма, согласно данным из реестра судебных решений, фигурировала в деле о возможном хищении и присвоении бюджетных средств, выделенных на работы по обустройству парков, скверов и ремонту тротуарной плитки, которые выполняются по заказу Департамента ЖКХ при Николаевского горсовета.

Тогда во время досудебного расследования было установлено, что ООО «ЭКОТОПТРАНС» заключило договор №669 от 08.08.2019 с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по текущему ремонту тротуара по улице Шоссейная от проспекта Центрального до улицы Никольской (парная сторона) в Николаеве. В дальнейшем на счет ООО «ЭКОТОПТРАНС» перечислены денежные средства. О какой сумме идет речь, в фабуле не указано.

Напомним, как в 2019 году в Николаеве в суд передали обвинительный акт в отношении руководителя предприятия, которое проводило ремонт тротуара на улице Сенной (Буденного).