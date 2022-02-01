Бутусов подрался с Шуфричем на передаче у Шустера

Главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов подрался с народным депутатом «ОПЗЖ» Нестором Шуфричем.

Это произошло в пятницу, 18 февраля, в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Между ними во время передачи несколько раз возникали перепалки. После одной из них Шуфрич даже покинул студию.

После перерыва он вернулся. Бутусов, который сидел рядом с Шуфричем, ударил его по лицу. После этого между спикерами завязалась потасовка, а другие гости пытались их разнять.

В итоге Шуфрич покинул студию с окровавленным лицом, но вскоре вернулся. На его лице видны ссадины и царапины. Бутусову досталось меньше.

Напомним, в 2014 году группа активистов "Правого Сектора" и "Автомайдана" избили народного депутата от Партии регионов Нестора Шуфрича у входа в здание областной администрации: охрана политика стреляла в воздух из огнестрельного оружия, чтобы отпугнуть нападавших.