В Николаеве ночью в дом бизнесмена вломились разбойники и заставили отдать сбережения – полиция ищет причастных к нападению

В Николаеве в ночь на 19 февраля несколько человек совершили разбойное нападение на предпринимателя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Ночью в дом предпринимателя по проспекту Богоявленскому проникли четверо неизвестных в масках и перчатках, связали всех членов семьи и избили заявителя. Угрожая, злоумышленники заставили владельца дома отдать все сбережения, окончательная сумма средств устанавливается.

Нападавшие скрылись, сейчас их разыскивают полицейские и принимают меры для задержания.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»), что наказывается лишением свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Стоит отметить, что с 14 февраля в Украине полиция перешла на усиленный режим службы.

Напомним, как в ночь на 10 марта 2020 года разбойники забрались по лестнице на второй этаж дома на улице Леваневцев и напали на его владельцев. Они избили хозяина дома, а также выстрелили в находящуюся там женщину. После подавления сопротивления разбойники связали жертв и начали вымогать деньги. Завладев определенной суммой, преступники сбежали, а пострадавшие смогли вызвать помощь.

Позже выяснилось, что жертвами разбойного нападения, стали начальник управления материально-технического обеспечения ГП «Зоря»–«Машпроект» Валерий Подымака, его супруга Инна и теща. Полиция не установила бандитов, которые совершили разбойное нападение на семью топ-менеджера «Зори»-«Машпроект».