Родителей подростка, совершившего смертельное ДТП в Харькове, решили привлечь к уголовной ответственности за плохое воспитание сына

Матери и отцу 16-летнего водителя, которого будут судить за смертельное ДТП на проспекте Гагарина в Харькове, вручили подозрение по факту злостного неисполнения установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло за собой тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Как известно, 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti на огромной скорости врезался в Chevrolet – от автомобилей осталась груда обломков. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti - двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Позже в сети появилось видео из салона Infiniti, которым управлял 16-летний парень, где видно, как он разгоняется до 200 километров.

19 ноября стало известно, что экспертиза подтвердила, что за рулем в момент смертельного ДТП в Харькове находился 16-летний подросток Николай Харьковский. Позже он и сам признался во время допроса, что за рулем авто находился именно он.

«По данным следствия, с ноября 2019 по октябрь 2021 несовершеннолетний совершил ряд административных и уголовных правонарушений. Так, 26 октября 2021 года в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в ​​Харькове произошло столкновение автомобиля Infiniti под управлением 16-летнего водителя и автомобиля Chevrolet Aveo, водитель которого погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti получили телесные повреждения. Кроме того, установлено, что в ноябре 2019 несовершеннолетний, находясь в одном из харьковских супермаркетов, устроил стрельбу. Во время конфликта с матерью и братом своей одноклассницы, парень достал пневматический пистолет и выстрелил в них, нанеся телесные повреждения. По постановлению суда к несовершеннолетнему применены принудительные меры воспитательного характера и переданы под наблюдение матери до достижения им совершеннолетия. Однако, не выполняя требования суда, мать систематически уезжала за границу, из-за чего сын оставался без присмотра», – говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, что «водитель» Николай Харьковский в соцсетях не раз хвастался, что гонял на красный свет, разбил четыре автомобиля и «решал» проблемы с полицейскими за деньги.

Также в суде подросток негативно высказался о погибшем мужчине.