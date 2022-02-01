Житель Львова систематически избивал семилетнего пасынка – после последнего рукоприкладства ребенок попал в реанимацию

Во Львове полицейские задержали мужчину, который жестоко избил семилетнего пасынка.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Львовской области.

18 февраля около 02:00 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в одну из больниц Львова обратилась местная жительница с семилетним сыном. Предварительно медики диагностировали у мальчика перелом свода и основания черепа, челюсти, а также множественные гематомы.

Как установили сотрудники полиции, тяжелые травмы нанес ребенку отчим, 25-летний житель Львовского района. Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Также установлено, что злоумышленник неоднократно избивал ребенка, однако никаких обращений от матери, соседей или учителей в полицию не поступало.

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, как двое детей из-за отчима сбежали из дома и босиком преодолели 10 километров из Винницкой области к бабушке в Одесскую.