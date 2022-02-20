ФБР создаст подразделение по контролю за оборотом криптовалюты

В ФБР появится новое подразделение, которое займется контролем над виртуальными активами и их возможной конфискацией.

Об этом рассказала заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, передает Reuters.

Монако добавила, что новый отдел возглавит прокурор Ын Ён Чой. Он вёл дело российского хакера Андрея Тюрина, укравшего данные более 80 миллионов клиентов американского банка JPMorgan Chase & Co и других компаний.

– Мы делаем четкое предупреждение преступникам, которые используют криптовалюту для подпитки своих схем. Мы также призываем все компании, занимающиеся криптовалютой, — нам нужно, чтобы вы искоренили злоупотребления криптовалютой, – сказала замгенпрокурора США.

По словам замгенпрокурора, преступникам, требующим выкуп в криптовалюте, оправится отчётливый сигнал, как и компаниям, имеющим дело с оборотом криптовалюты. Если они не будут искоренять злоупотребление криптоактивами, их будут привлекать к ответственности при первой возможности.

Напомним, как украинская полиция и ФБР разоблачили аферистов, которые выманили у американцев 7,5 миллионов долларов.