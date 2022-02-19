На Закарпатье задержали четырех мужчин, которые переправляли нелегалов в страны ЕС – за «услугу» просили около $10 тысяч

На Закарпатье задержаны четыре злоумышленника, которые организовали незаконную переправу через государственную границу группы нелегальных мигрантов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Закарпатской области.

Правоохранители установили, что группа лиц из числа местных жителей помогали нелегалам, в том числе из стран с повышенной террористической угрозой, незаконной переправкой через границу вне пунктов пропуска в пределах Береговского района. Более того, одна из группы сопровождала своих клиентов после незаконного пересечения границы и на территории иностранного государства.

К моменту переправки все их клиенты находились дома у организаторов такой противоправной деятельности. Каждому из заказчиков такие услуги стоили около 10 тысяч долларов.

18 февраля правоохранители предотвратили попытку незаконного пересечения границы и задержали трех граждан Азии и их переправителей дома у одного из фигурантов. Злоумышленники как раз готовились к последнему этапу совершения преступления – пересечению «зеленой границы».

Четыре закарпатца, причастные к организации канала нелегальной миграции, были задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенные в отношении нескольких лиц, либо повторно, либо по предварительному сговору группой лиц. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Следствие продолжается.

Напомним, как на Киевщине задержали нелегала, который продавал подделанные в РФ визы для миграции в ЕС.