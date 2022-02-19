Жителю Одесчины дали три года условно и конфисковали ноутбук за кражу аккаунта в Instagram

Беляевский райсуд Одесской области осудил мужчину, получившего 500 гривен за возвращение аккаунта в социальной сети Instagram.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

По материалам дела, программист создал поддельный сайт, имитирующий страницу авторизации в сети Instagram. Когда пользователь вводил логин и пароль, эта информация пересылалась на электронный почтовый ящик злоумышленника.

В сентябре 2019-го мужчина распространил ссылку на этот сайт одной девушке и в тот же день получил логин и пароль от ее аккаунта. В дальнейшем он зарегистрировался в аккаунте и сменил логин и пароль, а также разместил фото «Ватсап для связи [номер]».

В переписке с потерпевшей обвиняемый предложил вернуть ей доступ к аккаунту за 500 гривен. Получив деньги на карточный счет, собеседник перестал выходить на связь и аккаунт не вернул.

Действия злоумышленника квалифицировали как создание и распространение вредоносного программного средства (ч. 1 ст. 361-1 УК), несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей (ч.1 ст.361 УК) и мошенническое завладение чужим имуществом с использованием электронно-вычислительной техники (ч.3 ст.190 УК).

В судебном заседании мужчина вину признал. При этом объяснил, что получил доступ к странице потерпевшей, потому что она в общении высказалась в его адрес нецензурной бранью, поэтому он выдвинул ей требование уплатить 500 гривен, после чего обещал вернуть доступ к странице. Обвиняемый утверждал, что, получив деньги, через два дня вернул потерпевший доступ к ее аккаунту. В совершенном кается.

Потерпевшая на судебное заседание не явилась, но подала в суд заявление о рассмотрении дела в их отсутствие и просила назначить обвиняемому суровое наказание.

В то же время суд не увидел отягчающих обстоятельств, мужчина активно способствовал раскрытию преступления, ранее не судимый, по месту жительства характеризуется положительно.

В итоге суд назначил 3 года лишения свободы с увольнением с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

Ноутбук, с которого он переписывался с потерпевшей, был вещественным доказательством и конфискуется в доход страны.

Напомним, как киевские мошенники взломали тысячу аккаунтов в Instagram и вымогали выкуп в криптовалюте.