Во Львовской области полицейские ввели спецоперацию, чтобы задержать мужчину с гранатой – после переговоров он выбросил ее в реку

В субботу, 19 февраля, во Львовской области полиция провела спецоперацию по задержанию злоумышленника, который угрожал гранатой жене.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Львовской области.

В 14:25 на оперативную линию «102» поступило сообщение от жительницы одного из сел Стрыйского района о том, что ее 44-летний мужчина угрожает гранатой.

Немедленно была введена специальная полицейская операция. На место происшествия отправились сотрудники территориального подразделения полиции, а также взрывотехники, бойцы спецподразделения КОРД и сотрудники других служб полиции Львовщины.

После переговоров с полицейскими злоумышленник выбросил гранату в реку. В результате происшествия никто не пострадал.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По факту следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, как в Харьковской области полиция задержала мужчину, который в пьяным угрожал подорвать здание полиции и бросить гранату в помещение больницы.