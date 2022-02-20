В Индии 38 человек приговорили к смертной казни за теракты в 2008 году – впервые в стране одновременно вынесли такие наказания

Специальный суд Индии приговорил 38 обвиняемых по делу о серии взрывов в Ахмадабаде в 2008 году к смертной казни. Террористы взорвали около 20 бомб в жилых кварталах самого крупного города штата Гуджарат в течение одного часа.

Об этом сообщает BBC.

Это первый случай в стране, когда по одному делу вынесли такое количество смертных приговоров.

Серия взрывов в городе началась 26 июля 2008 года около 18:45 вечера, они сотрясали разные районы города в течение часа. В общей сложности 21 бомба взорвалась в 14 разных местах, в результате чего 57 человек погибли и более 200 получили ранения.

Бомбы были заложены в жилых кварталах, на рынках, в общественном транспорте и больницах Ахмадабада. Несколько бомб не разорвалось, иначе жертв могло быть еще больше.

Теракт организовала запрещенная в Индии организация «Студенческое исламское движение Индии» (SIMI). Лагерь террористов находился в глубине джунглей района Эрнакулум штата Керала. Подготовкой руководил глава организации Сафдар Нагори. В декабре 2007 года террористическую подготовку в лагере прошли около 50 человек, приехавших из нескольких штатов страны, в том числе из Гуджарата.

В то время, когда экстремисты готовили теракт в Ахмадабаде, SIMI еще не была запрещена.

Индийское правительство объявило группу террористической организацией и запретило ее только в 2010 году - после того, как ее обвинили в нападении на немецкую пекарню в Пуне, в результате которого 17 человек погибли и десятки получили ранения.

Организация назвала теракт местью за подавление мусульманских протестов в Гуджарате в 2002 году. Беспорядки начались после поджога поезда в городе Годхра, в результате которого погибли 58 индуистских паломников-карсеваков.

В штате началось противостояние индуистского и мусульманского населения, вспышки насилия продолжались еще три месяца.

Всего на скамье подсудимых оказалось 78 человек, 49 из них признали виновными, 28 человек оправданы. Еще один обвиняемый был отпущен под залог, а после суда освобожден, так как ему поставили диагноз «острая шизофрения».

В ходе судебного разбирательства обвинение допросило 1163 свидетеля. Большая часть судебных заседаний проходила по видеосвязи, так как обвиняемые содержались в тюрьмах разных штатов. Приговор тоже был оглашен онлайн: 38 из 49 участников теракта приговорили к смертной казни, остальных 11 - к пожизненному заключению.

Суд Индии впервые приговаривает к смертной казни такое большое число фигурантов по одному делу. Теперь дело будет слушаться в Высоком суде штата Гуджарат, который решит, оставить постановление в силе или отменить его.