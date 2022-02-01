В Днепре суд оправдал помощника судьи, который за взятку предлагал снять арест с недвижимости – его «спасло» адвокатское удостоверение

Индустриальный райсуд города Днепра оправдал бывшего помощника судьи от злоупотребления влиянием.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 16 февраля.

Весной 2018 года в Амур-Нижнеднепровский районный суд обратился мужчина, представлявший по доверенности своего клиента в процессе развода.

При решении организационных вопросов, как дата и время рассмотрения дела, представитель почему-то спросил помощника судьи о возможности снятия ареста с недвижимого имущества другого его клиента. В свою очередь, помощник судьи якобы ответил, что за 1000 долларов и дополнительное вознаграждение для него лично сможет помочь снять арест через Государственную исполнительную службу.

В течение месяца помощник судьи якобы неоднократно напоминал о своем предложении. В результате собеседник написал заявление в правоохранительные органы, а именно в военную прокуратуру, по факту злоупотребления влиянием. Позже, оборудованный средствами фиксирования, мужчина передал 700 долларов. В тот же день помощник судьи вручил ему выписку о снятии ареста с недвижимости и в обмен получил еще 600 долларов, а дальше был разоблачен.

Меченные купюры изъяли из машины помощника судьи – купюры лежали на водительском сиденье, а еще часть денег – в мужской сумке.

По результатам аудио, видео контроля усматривается, что обвиняемый договаривался со своим знакомым о снятии ареста с недвижимости за денежное вознаграждение. Так же зафиксирована передача денег.

Работника суда обвинили во влиянии на принятие решения должностными лицами Амур-Нижнеднепровского отдела государственной исполнительной службы города Днепра.

В суде допрашивался как свидетель работник исполнительной службы, подтвердивший, что к нему приходила знакомая и просила консультации именно по этому арестованному имуществу. При этом женщина якобы уточнила, что о решении вопроса просит ее знакомый и назвала фамилию обвиняемого. Выяснилось, что есть законные основания для отмены ареста, что и было сделано без взятки.

Начальник местного отдела Государственной исполнительной службы сказал, что знает обвиняемого в качестве помощника судьи Амур-Нижнеднепровского районного суда. Но с какими-либо просьбами к нему тот никогда не обращался.

В судебном заседании обвиняемый вину не признал и ссылался на то, что с 2012 года является адвокатом, и считает, что нарушена процедура сообщения ему о подозрении, а потому все собранные доказательства недопустимы.

Законом предусмотрено, что уведомление о подозрении адвокату осуществляется Генеральным прокурором, его заместителем, руководителем областной прокуратуры в пределах его полномочий.

Обвиняемый с 2003 года работал помощником судьи. В 2012-м он действительно получил удостоверение адвоката, но написал заявление о приостановлении адвокатской деятельности и продолжил работу в суде.

Анализируя законодательство, суд делает вывод, что, подав заявление об остановке адвокатской деятельности, лицо не имеет права его вести, но не лишено статуса адвоката и на него распространяются гарантии адвокатской деятельности.

Суд соглашается, что прокурор военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона Южного региона не имел законных полномочий сообщать подозрение помощнику судьи, у которого было адвокатское удостоверение.

«В то же время ошибки досудебного следствия не обязательно должны быть исправлены в суде только путем вынесения оправдательного приговора, поскольку есть более короткий и простой путь. Этот путь – отказ прокурора от поддержания публичного обвинения в суде и закрытие последним уголовного производства», – написано в приговоре.

Дело слушалось 3 года и прокурор сообщил, что хотел бы отказаться от обвинения и заявил ходатайство о предоставлении ему времени для подготовки процессуального документа. Суд объявил перерыв, после которого в заседание прибыл другой прокурор, который от ходатайства предшественника отказался и поддержал обвинение и просил приговорить обвиняемого к 2 годам лишения свободы.

Суд вынес приговор и признал все доказательства недопустимыми, оправдав обвиняемого по недоказанности в его действиях состава преступления.

Мужчина работал помощником судьи 14,5 лет. После скандала с задержанием он уволился и является действующим адвокатом.

Напомним, как в Николаевской области суд оправдал адвоката, которую обвиняли в том, что она подстрекала мужчину к дальнейшему подкупу работника суда.