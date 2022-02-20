Жителю Николаевщины дали условный срок за урожай конопли на ₴5,5 миллионов

Фото полиции с места проведения следственных мероприятий Суд назначил год испытательного срока жителю Вознесенского района, у которого выявили плантацию конопли.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора.

Как известно, 30 августа прошлого года сотрудники полиции со спецназом провели обыск у по месту жительства 42-летнего жителя Вознесенского района в пгт Александровка и нашли 244 куста конопли. Как сообщали в полиции, по предварительным подсчетам стоимость изъятого по ценам «черного» рынка составляет около 5 миллионов 500 тысяч гривен.

В суде обвиняемый признал вину в совершении преступления по части 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины («Посев или выращивание снотворного мака или конопли»). Какие-либо пояснения он отказался давать.

Органа пробации дал справку о том, что риски совершения повторного уголовного правонарушения и опасности для общества от обвиняемого оценивается как средние, поэтому обвиняемого можно не лишать свободы.

В итоге судья Наталья Домарева признала Эйнулу Мехдиева виновным в инкриминируемом преступлении и назначила ему пять лет лишения свободы. Одновременно суд освободил обвиняемого от тюрьмы, назначив год испытательного срока.

Напомним, как на Николаевщине СБУ и полиция уличили пару пенсионеров на выращивании элитной конопли – изъяли наркотиков на ₴4 миллиона.