В Николаеве по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки задержали военнослужащего и полицейского

В воскресенье, 20 февраля, в Николаеве задержаны военнослужащий и полицейский, которые подозреваются в изнасиловании 16-летней девушки.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Ночью несовершеннолетняя жительница Николаевской области позвонила по телефону на 102 и сообщила о том, что ее изнасиловали.

«Предварительно установлено, что в Николаеве на съемной квартире военнослужащего, с которым девушка познакомилась в сети Интернет, они вместе с его товарищем-полицейским отдыхали и распивали алкоголь. Впоследствии, когда девушка хотела уйти, ее не отпустили и, применив силу, военный изнасиловал ее. Потерпевшая утверждает, что полицейский также намеревался это сделать, поэтому эта информация будет тщательно проверяться во время досудебного расследования», - говорится в сообщении.

Оба фигуранта задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 152 («Изнасилование несовершеннолетней») и ч. 2 ст. 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время задержанным будет сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений. Санкции статей предусматривают до 12 лет заключения.

«Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области назначил по этому факту служебное расследование в отношении действий полицейского, по результатам которого его уволят со службы в полиции», - добавили в полиции.

Дальнейшее расследование уголовного производства будет осуществляться следователями Территориального управления ДБР, расположенного в Николаеве. Все собранные материалы досудебного расследования будут направлены в ДБР.

По информации «Преступности.НЕТ» от собственного источника в прокуратуре, задержаны военнослужащий 79-й ДШБр и сотрудник роты полиции особого назначения (бывший «Беркут», - ПН).

Несовершеннолетняя девушка встречалась с военнослужащим. В рамках ротации он вернулся в Николаев, пригласил в гости девушку и своего друга из полиции. Вместе они распивали алкогольные напитки. На протяжении вечера несколько раз между девушкой и военнослужащим возникали конфликты. В итоге он применил к ней силу и изнасиловал.

По предварительным данным, сотрудник спецроты полиции девушку не насиловал, но находился в квартире. Ближе к трем часам ночи девушку выгнали из квартиры на улицу. Она сообщила о произошедшем на 102. Военнослужащего и полицейского задержали непосредственно в квартире.

Напомним, в Кропивницком следователи теруправления ГБР в Николаеве вручили инспектору «Кропивницкой исправительной колонии №6» подозрение в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек.