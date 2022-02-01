Гражданин Молдовы пытался провезти в Украину более 1200 ювелирных украшений

На украино-российской границе, в пункте пропуска «Бачевск», у гражданина Молдовы обнаружили и изъяли более 1200 незадекларированных ювелирных изделий.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Мужчина пытался въехать на территорию Украины на микроавтобусе «Mercedes Sprinter». В ходе проверки пограничники совместно с работниками таможни обнаружили 13 упаковок с ювелирными изделиями из металла желтого и белого цвета. Среди украшений были кольца, серьги, подвески, колье и броши.

В общей сложности было обнаружено 1218 изделий, весом около 3 килограмма.

Украшения отправлены на экспертизу, чтобы выяснить, есть ли среди них изделия из драгметаллов.

Напомним, что ранее украинец пытался вывезти в Польшу раритетный автомобиль.