В Николаеве адвокат «вора в законе» Кобы «Руставского» попросил суд отменить экстрадицию, но не является на заседания

Коба Шемазашвили («Руставский») В Николаеве адвокат «вора в законе» Кобы Шемазашвили («Руставского») подал в Центральный райсуд жалобу об отмене экстрадиции, но уже в третий раз не является на заседание.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Коба Шемазашвили в заседании 21 февраля сказал, что ему неизвестно о местонахождении его адвоката, а связаться с ним не может, поскольку содержится под стражей в СИЗО. При этом он хочет, чтобы его интересы представлял именно его защитник.

– Он не понимает, что делать в такой ситуации, – передала суду его слова переводчик с грузинского.

Прокурор отметил, что адвокат Кобы «Руставского» уже трижды не появляется в суд, поэтому просил судью привлечь защитника с Центра бесплатной правовой помощи.

В итоге судья Галина Подзигун решила привлечь бесплатного адвоката для Кобы Шемазашвили, для чего в суде огласили перерыв.

Прокурор Коба "Руставский" и его переводчик

Как известного, сотрудники ДСР задержали «вора в законе» Кобу «Руставского», который незаконно попал на территорию Украины, 1 декабря 2021 года. Его поместили в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а позже перевели в следственный изолятор.

Коба «Руставского» планируют экстрадировать в Королевство Испания для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 16, 74, 138, 139, 301, 302, 515 Уголовного кодекса Королевства Испании.

Его с 2016 года разыскивают правоохранительные органы Испании за совершение особо тяжких преступлений. А именно – за создание преступной организации, заказное убийство во Франции и хранение имущества, полученного преступным путем. Также он являлся так называемым «опекуном» «коронованных» представителей преступного мира Испании.

Напомним, как вознесенский судья Вуив отказал ГМС в продлении содержания под стражей криминального авторитета из санкционного списка.