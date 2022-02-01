Николаевские полицейские задержали две группы аферистов из Краматорска и Запорожья – они выманивали деньги за «снятие порчи»

Николаевские полицейские разоблачили две группы мошенников-гастролеров из Краматорска и Запорожья. Злоумышленники, преимущественно женщины, действовали под предлогом «снятия порчи» и лечения стариков, а на самом деле отбирали у них все сбережения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

На территории Николаевской области жертвами злоумышленников стали две пенсионерки. В одном случае к 73-летней жительнице Баловного во двор пришли незнакомые женщины и, отвлекая ее разговорами, похитили из дома около 30 тысяч гривен. Во втором – 68-летняя жительница Южноукраинска отдала неизвестным за «снятие порчи» более 5 тысяч долларов США и 7 тысяч гривен сбережений всей семьи.

- Почти сразу после обращения потерпевших мы выяснили, что в регионе действовали группы гастролеров из Запорожья и Краматорска. Оперативники приступили к поисковым мероприятиям, установили автомобили злоумышленников – Ford и Daewoo, и определили примерный маршрут их передвижения. Известно, что в двух автомобилях находились девять человек, сейчас следователи устанавливают роль каждого из них при совершении преступлений, - отметил заместитель начальника управления уголовного розыска ГУНП Антон Медведев.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий николаевские полицейские установили местонахождение всех фигурантов. Известно, что злоумышленники уже собирались покинуть границы региона, однако полицейские помешали им это сделать.

В ходе следственных действий у фигурантов изъяли часть денег пострадавших, а также ювелирные изделия и документы, которые впоследствии будут возвращены заявителям.

В полиции также просят граждан, что если вы узнали задержанных и пострадали от их противоправных действий, обращайтесь по телефону 102.

По указанным фактам продолжаются расследования уголовных производств, начатых по части 3 статьи 185 («Кража») и части 2 статьи 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают до шести лет заключения. При процессуальном руководстве прокуратуры двум лицам уже поставлено в известность о подозрении и избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, в отношении других фигурантов готовятся материалы для вручения подозрения.

Спецоперации по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники управления уголовного розыска, следователи и оперативники отделений полиции №6 и №3 Николаевского и Вознесенского районных управлений при поддержке бойцов роты полиции особого назначения и под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, как суд дал условный срок мошенницам из Мариуполя, которые за «снятие порчи» выманили у пенсионерки из Николаевщины крупную сумму денег.