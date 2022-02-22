Житель Волыни отбился от разбойников, один из злоумышленников попал в больницу

В городе Владимир 20 февраля местный житель отбился от разбойников, которые ворвались в его дом.

Об этом сообщили в полиции Волынской области.

Около 21 часов в полицию обратился 58-летний местный житель и сообщил, что на него в его доме напали двое неизвестных. Они наносили ему удары руками и ногами, другими предметами и требовали деньги. Хозяин дома денег не дал и сумел защититься. В результате злоумышленники забрали ключи от его жилья и скрылись в неизвестном направлении.

Полиция по горячим следам установила местонахождение нападавших. Один из них находился в квартире и был почти без сознания, поскольку жертва преступления нанесла ему травмы. Пострадавшего госпитализировали в областную больницу в реанимацию. Известно также, что накануне нападения он совершил грабеж. Второго подозреваемого также задержали, он находится в изоляторе.

Напомним, что полиция закрыла дело против тернопольского ветерана АТО, который оборонял свой дом и убил одного из нападавших.