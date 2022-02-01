В Николаеве полиция разоблачила организаторов подпольного онлайн-казино

В Николаеве полицейские прекратили деятельность преступной группировки, которая занималась игорным бизнесом без лицензий.

Об этом сообщили в пресс-службах ГУНП и прокуратуры.

Организатор преступной деятельности привлек к проведению азартных игр трех женщин-администраторов. В их обязанности входило предоставление доступа в онлайн казино только проверенных клиентов и отправка сообщений участникам игр с разъяснениями о его работе.

Баланс аккаунтов для проведения онлайн-игр пополняли через банковские карты, доступ к которым имели только фигуранты.

Клиенты со всей Украины находили игорное заведение благодаря QR-коду, размещенному в рекламе.

17 февраля полицейские провели обыски в игорном заведении и по местам жительства членов группировки. Изъяли более 200 тысяч гривен, компьютеры, банковские карты и черновые записи.

В настоящее время организатору и его подельницам следователи сообщили о подозрении по части 1 статьи 203-2 («Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей») Уголовного кодекса Украины.

Следственные мероприятия проводили оперативники управления стратегических расследований в Николаевской области совместно со следователями следственного управления полиции области, работниками отдела противодействия киберпреступлениям и Службы безопасности Украины и при силовой поддержке роты полиции специального назначения. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет окружная прокуратура города Николаева.

Напомним, что в Николаеве четырех человек отдали под суд за организацию покерного клуба.