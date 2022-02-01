Николаевские патрульные задержали «закладчика» – он пытался скрыться от полицейских, но его догнали

В воскресенье, 20 февраля, в Николаеве патрульные задержали вероятного «закладчика».

Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Николаевской области.

На служебный планшет патрульным поступило сообщение о подозрительном мужчине, который, вероятно, ищет или раскладывает наркотические средства возле одного из домов на Центральном проспекте. Также заявитель предоставил полицейским подробное описание неизвестного.

Отработав прилегающую территорию полицейские обнаружили мужчину по описанию. В процессе общения с патрульными, гражданин заметно нервничал, а затем вообще пытался сбежать. Патрульные мгновенно догнали и задержали гражданина.

Как выяснилось позже, у мужчины было с собой 11 свертков с, вероятно, наркотическим веществом.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Далее выяснять все происшествия будут следователи.

Напомним, как в Николаеве задержали женщину, которая делала «закладки», маскируя их под камни.