В Украине разоблачили группу лиц, которая через интернет продавала контрафактные лекарства – ежемесячный заработок составлял около миллиона гривен

Во время мониторинга Интернет-ресурсов полицейские обнаружили ряд сайтов, на которых неизвестные предлагали приобрести лекарственные средства иностранного производства, не допущенные к продаже в Украине. Каждый месяц такой «бизнес» приносил им около миллиона гривен прибыли.

Об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

Продажи препаратов осуществляет группа лиц, в которую входит восемь мужчин и две женщины в возрасте от 31-го до 46-ти лет. Они администрировали четыре сайта, на которых предлагали лекарственные препараты иностранного производства от COVID-19 и гепатита С.

«Лекарства сбывали на территории всей страны, отправляя заказ по почте, а деньги получали на банковские карты. Стоимость лекарственных средств колебалась от 1 до 40 тысяч гривен за упаковку. Полицейские совместно с работниками Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установили, что предлагаемые лекарства не зарегистрированы в Украине. Они не прошли необходимую сертификацию, госконтроль и проверку качества и могут быть опасными для здоровья и жизни», - говорится в сообщении.

Полицейские провели 18 одновременных обысков на территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Одесской и Львовской областей.

Изъято 216 упаковок и 17 флаконов препаратов иностранного производства, черновые записи и книги учета доходов с накладными, мобильные телефоны, банковские карты, деньги в национальной и иностранной валюте.

За совершение подобного уголовного правонарушения предусмотрено лишение свободы сроком до восьми лет.

Напомним, что директора львовской аптеки подозревают в присвоении почти 1 миллиона при продаже лекарств для онкобольных.