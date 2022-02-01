В Киеве полиция заблокировала кортеж главы ОПЗЖ Медведчука – полагают, что он хочет скрыться из-под домашнего ареста

В Киеве 21 февраля возле имения Виктора Медведчука зафиксировали несколько микроавтобусов и автомобилей. Сейчас рядом с домом находятся около 20 человек, похожих на охранников, одетых в черное и в балаклавах.

Об этом сообщает «Слідство.Інфо».

Неизвестные грузили бронежилеты и сумки под оружие в микроавтобусы и заправляли автомобили. Также на месте журналисты зафиксировали черный внедорожник Toyota, который принадлежит Андрею Мартынову, соучредителю детективной охранной компании «Шторм». Она уже много лет охраняет Виктора Медведчука.

На место прибыл нардеп Виктор Черный. Сейчас здесь находятся также 4 экипажа патрульной полиции, около десятка полицейских, среди них есть представители спецподразделения. Полицейские могли приехать по вызову Государственного бюро расследований.

Полиция перекрыла одну из улиц рядом с имением Медведчука и осматривает с фонариком автомобили, которые принадлежат службе охраны лидера ОПЗЖ, а также все машины, которые пытаются выехать с улицы. Полиция не сообщает журналистам, с какой целью они прибыли.

По информации СМИ, супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко выехала в Беларусь на автомобиле около 19:00 18 февраля. Сам Виктор Медведчук, по предписанию суда, отбывает домашний арест в своем особняке до 10 марта.

«Как думаете, Медведчук пытается скрыться?» - задает вопрос издание.

Как известно, 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. Решение СНБО о введении санкций основывается, в частности, на материалах СБУ, которая расследует поставку угля с оккупированной части Донбасса в Украину и РФ. Отметим, что недавно подозреваемым в этом уголовном производстве о госизмене стал и Петр Порошенко.

8 октября 2021 Генпрокуратура предъявила Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года. До этого Медведчук уже находился под домашним арестом по делу о разграблении ресурсов в Крыму (нефти и газа) и госизмене.